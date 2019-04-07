Карловский стартовал с победы в квалификации турнира в Марракеше

Российский теннисист Евгений Карловский успешно начал квалификацию на турнире в Марракеше (Марокко), обыграв в трёх сетах представителя Австрии Тима Путца со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.

За выход в основную сетку соревнований Карловский поборется с победителем противостояния Грегуар Баррер (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Грунтовой турнир категории АТР 250 с призовым фондом € 524 340 и 25 участниками пройдёт в период с 8 по 14 апреля. В этом сезоне первый номер посева получил немец Александр Зверев.

Действующим чемпионом соревнований является представитель Испании Пабло Андухар. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кайла Эдмунда из Великобритании.