Текстовая онлайн-трансляция финального матча Кис – Возняцки в Чарльстоне

В финале турнира категории Premier в Чарльстоне встретятся американка Мэдисон Кис и датчанка Каролина Возняцки. Матч поставлен вторым запуском после парного финала и начнётся в 20:00 мск.

18-я ракетка мира 24-летняя Кис и 13-й номер мирового рейтинга 28-летняя Возняцки сыграют друг с другом в официальных матчах в третий раз и впервые на грунте. Счёт в личном противостоянии теннисисток 2-0 в пользу датчанки.

В 2018 году турнир выиграла голландка Кики Бертенс (2), которая досрочно сложила свои полномочия, уступив в третьем круге гречанке Марии Саккари (15) – 6:7, 3:6.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию финального матча Кис – Возняцки на турнире в Чарльстоне.

Призовой фонд соревнований составляет $ 823 тыс.