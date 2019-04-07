Надаль: не всегда известные люди могут быть хорошим примером для детей

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не уверен, что всегда стоит поощрять желание ребёнка быть похожим на тех, кого показывают по телевизору.

«Не думаю, что это здорово, когда дети хотят быть похожими на знаменитостей, так как в некоторых случаях известные люди могут и не быть хорошим примером. Дети хотят быть теми, кого видят по телевизору, а то, что они видят по телевизору, не всегда хорошо. Если ребёнок хочет быть похожим на меня и я всё делаю хорошо, это приветствуется. Но если он хочет стать знаменитым или мелькать по телевизору, забудьте об этом. Это не имеет большого значения.

Что действительно важно, так это быть хорошим человеком, уважительным, образованным. И иметь друзей. Когда у вас есть друзья и люди, которые рядом с вами, никогда не говорят о вас плохо, это имеет огромное значение», — приводит слова Надаля АВС.