Надаль: некоторые поражения болезненнее, чем другие

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что спокойно относится к поражениям, так как на корте играет в полную силу.

«Все игроки привыкли проигрывать, потому что это нормально. Бывают более болезненные поражения, чем другие, но я воспринимаю это спокойно. Больно и грустно видеть, что имеешь хорошие шансы, и терять их, но я никогда не злюсь. Я бы разозлился, если бы у меня вообще не было шансов, но когда иду на корт, всегда стараюсь их создавать. С годами ты больше ценишь свою конкурентоспособность и борешься за то, что тебя мотивирует. Если борешься, то не обязан делать больше, чем в твоих силах. Я вполне спокоен. Могу попереживать в течение нескольких часов, но после этого всё в порядке», — приводит слова Надаля АВС.