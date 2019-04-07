Беккер: у Зверева есть небольшая проблема — Федерер, Надаль и Джокович

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», немецкий теннисист Борис Беккер, считает, что болельщики в Германии должны быть более уверены в перспективах Александра Зверева.

«Саша стал чемпионом финала АТР в 2018 году — титул, о котором 99,9% теннисистов могут только мечтать. Я всегда удивляюсь тому, как немецкий народ определяет успех или неудачу. Посмотрите — Саше всего 21 год, и он топ-3.

Он, безусловно, лучший игрок своего поколения, и он выиграл три турнира «Мастерс 1000». У него есть только небольшая проблема: Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Все они великолепны. Я знаю, что Сашу критикуют, потому что он ещё не выиграл турнир «Большого шлема».

Но также я уже знаю, что после своего первого большого титула, а он непременно победит, болельщики буду спрашивать: а почему он до сих пор не выиграл два турнира «Большого шлема»? Я думаю, что это ненормально», — приводит слова Беккера Stuttgarter Zeitung.