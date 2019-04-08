Кис: победа в Чарльстоне — очень хороший трамплин для поездки в Европу

Американская теннисистка Мэдисон Кис, которая стала победительницей грунтового турнира категории Premier в Чарльстоне, в двух сетах финального матча обыграв датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6 (7:5), 6:3, прокомментировала свой успех.

«Этот титул так много значит для меня. Я всегда любила Чарльстон. Это всегда был один из моих любимых турниров, а теперь, когда я завоевала здесь трофей, он действительно стал особенным.

Это была отличная неделя для меня, особенно после нескольких тяжёлых поражений в последние пару недель. Прийти в норму, провести хорошую неделю тренировок с моим тренером, а затем приехать и выиграть турнир — это определённо очень хороший трамплин для поездки в Европу», — приводит слова Кис пресс-служба WTA.