Мухаммад и Санчес выиграли турнир в Монтеррее в парном разряде

Американские теннисистки Айша Мухаммад и Мария Санчес стали победительницами турнира в Монтеррее (Мексика) в парном разряде. В финальном матче американки, посеянные под третьим номером, обыграли представительниц Австралии Моник Адамчак и Джессику Мур со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Мухаммад и Санчес ни разу не подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

Для Айши это четвёртый в карьере титул на соревнованиях WTA в парном разряде, для Санчес — третий.

Победительницей турнира в Монтеррее в одиночном разряде стала испанка Гарбинье Мугуруса.