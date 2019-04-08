Рублёв опустился на 92-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 8 апреля российский теннисист Андрей Рублёв опустился на 92-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 8 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 070.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6040.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4765.

6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4200.

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3240.

9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3085.

…

12 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2810...

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2295...

92 (90). Андрей Рублёв (Россия) — 654.