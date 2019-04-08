Рублёв опустился на 92-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 8 апреля российский теннисист Андрей Рублёв опустился на 92-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 8 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 070.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6040.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4765.
6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4200.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3240.
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3085.
…
12 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2810...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2295...
92 (90). Андрей Рублёв (Россия) — 654.
«Большая тройка» ставит на красное. Расклады перед грунтовым сезоном
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