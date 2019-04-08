Котов выбыл из топ-20 чемпионской гонки U21

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 россиянин Павел Котов опустился на 21-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.



Чемпионская гонка U21. 8 апреля

1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 1460.

2 (2). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 786.

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 675.

4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 595.

5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 485.

6 (6). Миомир Кецманович (Сербия) — 313.

7 (7). Уго Умбер (Франция) — 289.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 260.

9 (9). Алексей Попырин (Австралия) — 171.

10 (10). Корентен Муте (Франция) — 162.

…

21 (20). Павел Котов (Россия) — 43...

32 (32). Ален Авидзба (Россия) — 15.

60 (57). Савриян Данилов (Россия) — 1.