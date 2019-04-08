Котов выбыл из топ-20 чемпионской гонки U21

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 россиянин Павел Котов опустился на 21-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.
Чемпионская гонка U21. 8 апреля
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 1460.
2 (2). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 786.
3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 675.
4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 595.
5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 485.
6 (6). Миомир Кецманович (Сербия) — 313.
7 (7). Уго Умбер (Франция) — 289.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 260.
9 (9). Алексей Попырин (Австралия) — 171.
10 (10). Корентен Муте (Франция) — 162.
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21 (20). Павел Котов (Россия) — 43...
32 (32). Ален Авидзба (Россия) — 15.
60 (57). Савриян Данилов (Россия) — 1.