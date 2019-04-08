Первая победа Кис над Возняцки, принесшая ей титул, — в обзоре финала Чарльстона

Американская теннисистка Мэдисон Кис стала победительницей грунтового турнира категории в Чарльстоне (США). В финальном матче представительница США, посеянная под восьмым номером, обыграла пятую ракетку турнира датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. Кис 6 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Возняцки выполнила 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и взяла 1 гейм на подаче соперницы.

Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».

Кис впервые обыграла Возняцки в официальных матчах. Мэдисон завоевала четвёртый титул в карьере и первый в сезоне-2019.



В 2018 году турнир выиграла голландка Кики Бертенс.