Первая победа Кис над Возняцки, принесшая ей титул, — в обзоре финала Чарльстона

Американская теннисистка Мэдисон Кис стала победительницей грунтового турнира категории в Чарльстоне (США). В финальном матче представительница США, посеянная под восьмым номером, обыграла пятую ракетку турнира датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. Кис 6 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Возняцки выполнила 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и взяла 1 гейм на подаче соперницы.
Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».
Кис впервые обыграла Возняцки в официальных матчах. Мэдисон завоевала четвёртый титул в карьере и первый в сезоне-2019.
В 2018 году турнир выиграла голландка Кики Бертенс.
Американка Кис выиграла турнир в Чарльстоне, одолев в финале Возняцки