Сабатини станет обладательницей высшей награды Международной теннисной федерации

Международная теннисная федерация (ITF) сообщила, что 48-летняя аргентинка Габриэла Сабатини станет обладательницей высшей награды этой организации — приза Филиппа Шатрие, французского теннисиста, журналиста и функционера, бывшего президентом и ITF, и Федерации тенниса Франции. Его именем назван также центральный корт «Ролан Гаррос».

ITF отметила достижения Габриэлы на корте и её вклад в развитие тенниса. Сабатини выиграла US Open 1990 года в одиночном разряде и Уимблдон 1988 года в парном.

Габриэла также выиграла 27 турниров WTA в одиночном разряде, дважды побеждала на Итоговом чемпионате WTA, занимала третью строчку рейтинга WTA. Сабатини — серебряный призёр Олимпийских игр 1988 в Сеуле в одиночном разряде.

Награда будет вручена аргентинке в Париже 4 июня, сообщает официальный сайт WTA.