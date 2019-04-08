Кис: я вынуждала Возняцки демонстрировать её лучшую игру

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала победу над бывшей первой ракеткой мира, представительницей Дании Каролиной Возняцки в финале турнира в Чарльстоне (США) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Думаю, сегодня я отлично подавала и оказывала давление на соперницу. Также я здорово действовала на приёме. Сочетание этих вещей и стремления атаковать и играть агрессивно стало решающим. Я вынуждала соперницу демонстрировать её лучшую игру», — приводит слова Кис официальный сайт тура.

Кис впервые обыграла Возняцки в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу датчанки, выигравшей оба матча на харде.

Мэдисон завоевала четвёртый титул в карьере и первый в сезоне-2019