Возняцки рассказала, как привлекла в свою команду Скьявоне

Датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала о сотрудничестве с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2010 года итальянкой Франческой Скяьвоне.

«Франческа иногда живёт в Майами, я увидела её рядом со своим домом и сказала: „Приходи на мою тренировку и дай пару советов по игре на грунте“. Она согласилась. После тренировки я сказала: „Каковы твои планы на следующую неделю?“. Франческа сообщила, что свободна. Тогда я предложила ей отправиться со мной в Чарльстон.

Это здорово, ведь она так хорошо знает грунт, это её любимое покрытие. Я смогу получить ряд указаний, в том числе по тактике. В ближайшие дни мы обсудим ситуацию и оценим наше сотрудничество.

Я выросла на грунтовых кортах и знала, как нужно на них играть. Но постепенно утратила прежние навыки, так как мы стали больше играть на харде. Сейчас я вновь начинаю осознавать, что нужно делать. Я на правильном пути и понимаю, над чем нужно работать. Когда я всё делаю правильно, то могу побеждать и демонстрировать игру высокого уровня", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

В финале турнира в Чарльстоне Каролина проиграла американке Мэдисон Кис со счётом 6:7 (5:7), 3:6.