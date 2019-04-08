Отец Тима: не понимал, за счёт чего Доминик может выиграть у Федерера

Вольфганг Тим, отец австрийца Доминика Тима, прокомментировал победу сына на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). В финальном матче он оказался сильнее Роджера Федерера.



«Это было круто. Не забывайте, что Роджер выиграл в Дубае, а единственный матч, который он проиграл в Индиан-Уэллсе и Майами был именно против Доминика.



Когда я смотрел ту игру, то не мог понять, как Доминик может победить. Я достаточно спокойный человек, поэтому смотрю на игры достаточно трезвым взглядом. Поэтому я считаю удивительной победу Доминика и тот факт, что сейчас он является четвёртой ракеткой мира.



Не представляю, чего он в итоге добьётся в своей карьере. Что касается его сотрудничества с Массу, то речь идёт об оптимизации некоторых конкретных вещей в его игре. Николя – бывший игрок топ-10. Он может сказать те же самые вещи, что и Бресник, но донести их совсем иначе», – цитирует Вольфганга TennisNet.



