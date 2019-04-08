Надаль: я бы не говорил о дружбе с Федерером, но у нас фантастические отношения

Испанец Рафаэль Надаль рассказал об отношениях со швейцарцем Роджером Федерером.



«Я бы не стал говорить о дружбе между нами, но с Роджером у меня фантастические отношения.



Несмотря на это, уровень моей мотивации на корте никогда не меняется в зависимости от того, с кем я играю. Нервничать во время игры неправильно. Нужно попытаться абстрагироваться от всего, кроме самого матча.



Думал ли я когда-либо о другой жизни? У меня даже не было времени подумать об этом. В 15 лет, когда только начинают мечтать, я уже был профессиональным игроком», – цитирует Надаля IoDonna.

Напомним, 32-летний испанец и 37-летний швейцарец играли друг с другом 39 раз – в 23 случаях сильнее оказывался Надаль. На двоих теннисисты выиграли 37 турниров «Большого шлема».