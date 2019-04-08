Лидер посева Остапенко узнала имя первой соперницы на турнире в Боготе

Стало известно распределение победительниц квалификации и «лаки-лузеров» по основной сетке турнира в Боготе. В частности, лидер посева Елена Остапенко из Латвии сыграет с американкой Кристи Анн (LL).

Богота. Распределение победительниц квалификации и «лаки-лузеров»

Елена Остапенко (Латвия, 1) — Кристи Анн (США, LL).

Елица Костова (Болгария, LL) — Варвара Лепченко (США).

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) — Лаура Зигемунд (Германия).

Хлоэ Паке (Франция, Q) — Ана Богдан (Румыния).

Хироко Кувата (Япония, LL) — Сачия Викери (США).

Ясмине Паолини (Италия, Q) — Франческа ди Лоренцо (США, LL).

Магда Линетт (Польша, 8) — Алёна Большова-Садойнов (Испания, Q).

Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) — Бибиан Схофс (Нидерланды, Q).

Ирина Бара (Румыния, Q) — Далила Якупович (Словения, 9).

Матчи основной сетки начнутся сегодня, 8 апреля.