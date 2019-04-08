С. Уильямс: мы с Алексисом по очереди меняем подгузники Олимпии

Американка Серена Уильямс рассказала, как делит с мужем обязанности по уходу за полуторагодовалой дочерью Алексис-Олимпией.



«В самом начале все подгузники Олимпии менял лишь Алексис. Тогда я ещё не могла много двигаться. Теперь мы делим такие хлопоты пополам, меняем подгузники по очереди, но мне действительно нравится это делать.

Такой период длится недолго, нельзя это делать всю жизнь. В любом случае этот момент прекрасен – им остаётся только наслаждаться», – заявила 37-летняя теннисистка в интервью People.



О том, что Уильямс-младшая приняла предложение руки и сердца от сооснователя сайта Reddit Алексиса Оганяна, стало известно в конце 2016 года. Дочь Алексис-Олимпия родилась 1 сентября 2017 года. 16 ноября 2017 года Уильямс и Оганян поженились.