Надаль рассказал, каким спортсменом хотел бы стать, если бы не теннис

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к футболу и назвал имя спортсмена, которым он хотел бы стать.



«Каким бы другим великим чемпионом я бы хотел стать? Вероятно, Тайгером Вудсом (американец, один из величайших игроков в истории гольфа. – Прим. «Чемпионата»). Он — номер один в своём виде спорта.



Что касается футбола, то да – я являюсь фанатом мадридского «Реала». Мне нравятся командные виды спорта: внешнее давление менее сильное, потому что оно распределяется между всеми игроками. Но в то же время вы все разделяете и победу – это то, что мне нравится меньше», – цитирует Надаля IoDonna.

В настоящее время 32-летний теннисист является второй ракеткой мира. В текущем сезоне он не выиграл ни одного турнира.