33-летний Альмагро в конце недели завершит профессиональную карьеру

Испанский теннисист, экс девятая ракетка мира Николас Альмагро готов завершить профессиональную карьеру в 33 года, сообщает sport365.fr. Свои последние игры на профессиональном уровне он планирует провести на челленджере в Мурсии, который стартует сегодня, 8 апреля.



Напомним, теннисист в последние годы страдал от многочисленных травм. Из последних 10 матчей он выиграл лишь один. В прошлом году Николас провёл всего четыре игры.



Напомним, Альмагро является победителем 13 соревнований уровня АТР. Свой последний матч он провёл в сентябре 2018 года, уступив в первом раунде челленджера в Щецине (Польша).

На Открытом чемпионате Франции – 2017 Альмагро разрыдался после того, как понял, что не может продолжить матч с Хуаном-Мартином дель Потро из-за травмы колена. С тех пор теннисист провёл лишь 11 матчей, в которых одержал 2 победы.