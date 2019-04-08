Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бублик стал чемпионом челленджера в Монтеррее

Бублик стал чемпионом челленджера в Монтеррее
Теннис / ATP

Представитель Казахстана Александр Бублик стал победителем соревнований категории «челленджер» в Монтеррее (Мексика). В финальном матче он в двух партиях обыграл представителя Эквадора Эмилио Гомеса со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 54 минуты. На счету Бублика 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта. Его соперник отметился 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и не сумел оформить ни одного брейка.

Для 21-летнего Бублика это уже шестой победный челленджер. Успех в Монтеррее позволил ему вернуться в топ-100 рейтинга АТР – сейчас он занимает 99-ю строчку.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент