Бублик стал чемпионом челленджера в Монтеррее

Представитель Казахстана Александр Бублик стал победителем соревнований категории «челленджер» в Монтеррее (Мексика). В финальном матче он в двух партиях обыграл представителя Эквадора Эмилио Гомеса со счётом 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 54 минуты. На счету Бублика 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта. Его соперник отметился 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и не сумел оформить ни одного брейка.



Для 21-летнего Бублика это уже шестой победный челленджер. Успех в Монтеррее позволил ему вернуться в топ-100 рейтинга АТР – сейчас он занимает 99-ю строчку.