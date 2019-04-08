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Т. Надаль: в настоящее время игроки хуже, чем раньше

Т. Надаль: в настоящее время игроки хуже, чем раньше
Теннис / ATP

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, прокомментировал разницу между нынешними молодыми теннисистами, и теми, которые выступали 15-20 лет назад.

«Реальность такова, что в настоящее время игроки хуже, чем раньше. Мы живем в мире технологий, где, кажется, проблемы решаются новыми методами. Но, в конце концов, молодые игроки хуже, чем раньше, именно из-за инноваций.

Мойя выиграл свой первый «Открытый чемпионат Франции» в 21 год. Беккер, Чанг – похожая история. Я не знаю, что происходит, но раньше молодые игроки выигрывали гораздо больше, чем сейчас. Возможно, проблема в их подходе к тренировкам. Вы видите, как играет Зверев, однако Ллейтон Хьюитт и Энди Роддик в его возрасте были уже первыми ракетками мира. У того же Рафаэля уже было несколько трофеев «Большого шлема», – цитирует Тони Libertad.

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