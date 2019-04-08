Карловский не сумел выйти в основную сетку турнира в Марракеше

Российский теннисист Евгений Карловский завершил свои выступления в квалификации на турнире в Марракеше (Марокко). В двух партиях он уступил испанскому теннисисту российского происхождения Алехандро Давидовичу-Фокине со счётом 2:6, 2:6. Таким образом, испанец вышел в основную сетку соревнований. Продолжительность матча составила 56 минут.



Грунтовый турнир категории АТР 250 с призовым фондом € 524 340 и 25 участниками пройдёт в период с 8 по 14 апреля. В этом сезоне первый номер посева получил немец, третья ракетка мира Александр Зверев.



Действующим чемпионом соревнований является представитель Испании Пабло Андухар. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кайла Эдмунда из Великобритании.