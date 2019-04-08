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Андреосси обыграл Рамос-Виньоласа на старте турнира в Марракеше

Андреосси обыграл Рамос-Виньоласа на старте турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Гидо Андреосси с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Марракеше (Марокко). В двух партиях он обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа – 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. На счету Андреосси 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Рамос-Виньолас отметился 7 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.

Следующим соперником Андреосси станет победитель пары Жиль Симон (Франция, 4) – Йозеф Ковалик (Словакия).

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

08 апреля 2019 года, понедельник. 14:00 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Альберт Рамос-Виньолас
84
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
0 : 2
Гидо Андреосси
90
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
1 2 3
           
3 6 5  
6 7 7  
           
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