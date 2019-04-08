Андреосси обыграл Рамос-Виньоласа на старте турнира в Марракеше

Аргентинский теннисист Гидо Андреосси с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Марракеше (Марокко). В двух партиях он обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа – 6:3, 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. На счету Андреосси 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Рамос-Виньолас отметился 7 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.



Следующим соперником Андреосси станет победитель пары Жиль Симон (Франция, 4) – Йозеф Ковалик (Словакия).



Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.