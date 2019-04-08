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Ван Эйтванк и Кырстя успешно стартовали на турнире в Лугано

Ван Эйтванк и Кырстя успешно стартовали на турнире в Лугано
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк начала турнир в Лугано (Швейцария) с победы над чешкой Терезой Шмитковой. Игра завершилась со счётом 6:2, 0:6, 6:4 в пользу 25-летней уроженки Вилворде. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

52-я ракетка мира, посеянная под четвёртым номером, дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 4 брейка. В активе её визави 1 эйс, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в четвертьфинал ван Эйтванк поборется либо с француженкой Фионой Ферро, либо с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой.

Действующей победительницей турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс.

Женщины. Лугано. Первый круг

Мона Бартель (Германия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 7:6 (8:6), 2:6, 4:6.

08 апреля 2019 года, понедельник. 14:00 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
Тереза Шмиткова
121
Чехия
Тереза Шмиткова
Т. Шмиткова
1 : 2
Элисон Ван Эйтванк
52
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 2 3
           
2 6 4
6 0 6
           
08 апреля 2019 года, понедельник. 14:00 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
Мона Бартель
84
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
1 : 2
Сорана Кырстя
103
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
1 2 3
           
7 8 2 4
6 6 6 6
           
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