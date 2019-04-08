Ван Эйтванк и Кырстя успешно стартовали на турнире в Лугано

Бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк начала турнир в Лугано (Швейцария) с победы над чешкой Терезой Шмитковой. Игра завершилась со счётом 6:2, 0:6, 6:4 в пользу 25-летней уроженки Вилворде. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.
52-я ракетка мира, посеянная под четвёртым номером, дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 4 брейка. В активе её визави 1 эйс, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.
За выход в четвертьфинал ван Эйтванк поборется либо с француженкой Фионой Ферро, либо с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой.
Действующей победительницей турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс.
Женщины. Лугано. Первый круг
Мона Бартель (Германия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 7:6 (8:6), 2:6, 4:6.
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