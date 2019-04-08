Ван Эйтванк и Кырстя успешно стартовали на турнире в Лугано

Бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк начала турнир в Лугано (Швейцария) с победы над чешкой Терезой Шмитковой. Игра завершилась со счётом 6:2, 0:6, 6:4 в пользу 25-летней уроженки Вилворде. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

52-я ракетка мира, посеянная под четвёртым номером, дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 4 брейка. В активе её визави 1 эйс, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в четвертьфинал ван Эйтванк поборется либо с француженкой Фионой Ферро, либо с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой.

Действующей победительницей турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс.

Женщины. Лугано. Первый круг

Мона Бартель (Германия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 7:6 (8:6), 2:6, 4:6.