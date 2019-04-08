Дисквалификация Жоау Соузы за нарушение антикоррупционных правил отменена

Сегодня, 8 апреля, стало известно, что дисквалификация бразильского теннисиста Жоау Соузы за нарушение антикоррупционных правил отменена. О ней объявили вчера, 7 апреля. Все документы были удалены с сайта Tennis Integrity Unit (TIU).

Отмечается, что спортсмен не получил никакого уведомления на электронную почту. Кроме того представители TIU игнорировали все вопросы со стороны журналистов.

Ранее предполагалось, что Соуза получил временное отстранение от профессионального тенниса в связи с подозрениями в участии в договорных матчах. Об этом решении объявил глава независимой антикоррупционной службы Ричард Макларен – тот самый, который возглавлял расследование по допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи и готовил собственные доклады по этому делу.

В данный момент 30-летний бразилец занимает 404-ю строчку в рейтинге ATP и 12-ю – в рейтинге ITF.