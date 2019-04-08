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Дисквалификация Жоау Соузы за нарушение антикоррупционных правил отменена

Дисквалификация Жоау Соузы за нарушение антикоррупционных правил отменена
Теннис / ATP

Сегодня, 8 апреля, стало известно, что дисквалификация бразильского теннисиста Жоау Соузы за нарушение антикоррупционных правил отменена. О ней объявили вчера, 7 апреля. Все документы были удалены с сайта Tennis Integrity Unit (TIU).

Отмечается, что спортсмен не получил никакого уведомления на электронную почту. Кроме того представители TIU игнорировали все вопросы со стороны журналистов.

Ранее предполагалось, что Соуза получил временное отстранение от профессионального тенниса в связи с подозрениями в участии в договорных матчах. Об этом решении объявил глава независимой антикоррупционной службы Ричард Макларен – тот самый, который возглавлял расследование по допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи и готовил собственные доклады по этому делу.

В данный момент 30-летний бразилец занимает 404-ю строчку в рейтинге ATP и 12-ю – в рейтинге ITF.

Ричард Макларен никак не успокоится. Теперь он отстранил бразильского теннисиста
Глава антикоррупционной службы, проводивший расследование против России после ОИ-2014 в Сочи, оставил вне игры бразильца Жоау Соузу.
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