Дэниэл за 57 минут разгромил Мишу Зверева в первом круге турнира в Марракеше

Японский теннисист Таро Дэниэл уверенно прошёл во второй раунд турнира в Марракеше (Марокко), обыграв в двух сетах представителя Германии Мишу Зверева со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 57 минут.

26-летний спортсмен трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Зверев выполнил 2 эйса, 5 раз ошибся на подаче и сделал 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Дэниэл поспорит с победителем испанского противостояния Фернандо Вердаско (6) — Адриан Менендес-Масейрас.

Действующим чемпионом грунтового турнира в Марракеше с призовым фондом € 586 140 является представитель Испании Пабло Андухар.

Мужчины. Марракеш. Первый круг

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Уго Умбер (Франция) — 6:3, 6:2.