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Дэниэл за 57 минут разгромил Мишу Зверева в первом круге турнира в Марракеше

Дэниэл за 57 минут разгромил Мишу Зверева в первом круге турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Японский теннисист Таро Дэниэл уверенно прошёл во второй раунд турнира в Марракеше (Марокко), обыграв в двух сетах представителя Германии Мишу Зверева со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 57 минут.

26-летний спортсмен трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Зверев выполнил 2 эйса, 5 раз ошибся на подаче и сделал 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Дэниэл поспорит с победителем испанского противостояния Фернандо Вердаско (6) — Адриан Менендес-Масейрас.

Действующим чемпионом грунтового турнира в Марракеше с призовым фондом € 586 140 является представитель Испании Пабло Андухар.

Мужчины. Марракеш. Первый круг

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Уго Умбер (Франция) — 6:3, 6:2.

08 апреля 2019 года, понедельник. 16:30 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Таро Дэниэл
75
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
2 : 0
Миша Зверев
72
Германия
Миша Зверев
М. Зверев
1 2 3
           
6 6  
3 0  
           
08 апреля 2019 года, понедельник. 17:00 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Кайл Эдмунд
22
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
2 : 0
Уго Умбер
63
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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