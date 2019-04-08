Дэниэл за 57 минут разгромил Мишу Зверева в первом круге турнира в Марракеше

Японский теннисист Таро Дэниэл уверенно прошёл во второй раунд турнира в Марракеше (Марокко), обыграв в двух сетах представителя Германии Мишу Зверева со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 57 минут.
26-летний спортсмен трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Зверев выполнил 2 эйса, 5 раз ошибся на подаче и сделал 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований Дэниэл поспорит с победителем испанского противостояния Фернандо Вердаско (6) — Адриан Менендес-Масейрас.
Действующим чемпионом грунтового турнира в Марракеше с призовым фондом € 586 140 является представитель Испании Пабло Андухар.
Мужчины. Марракеш. Первый круг
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Уго Умбер (Франция) — 6:3, 6:2.
08 апреля 2019 года, понедельник. 16:30 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
75
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
2 : 0
72
Миша Зверев
М. Зверев
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