Векич: никто сейчас не может доминировать в WTA-туре, как это делала С. Уильямс

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала тот факт, что ни одна представительница WTA-тура в текущем сезоне не сумела выиграть больше одного трофея.

«Меня это совсем не удивляет, ведь на это есть своя причина – сейчас все девушки в туре играют великолепно. Никто не может выигрывать турниры на постоянной основе, как это была ранее – ни Симона Халеп, ни Серена Уильямс. Так было раньше, но не сейчас – теперь некоторые турниры очень сложны для прохождения. К тому же не стоит забывать о травмах, которые часто становятся помехами.

Сможет ли доминировать Осака? Почему нет? Она уже выиграла два турнира «Большого шлема» подряд», – цитирует Векич Jutarnij.

Напомним, до «Мастерса» в Майами аналогичная ситуация была и в мужском туре. Победа швейцарца Роджера Федерера стала для него второй в 2019 году – ранее он выиграл турнир в Дубае.