Шмидлова начала защиту титула в Боготе с уверенной победы над Бонавентюр

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова преодолела первый круг соревнований в Боготе (Колумбия). В стартовом матче она в двух сетах нанесла поражение бельгийке Исалин Бонавентюр со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

24-летняя уроженка Кошице, посеянная под четвёртым номером, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. Бонавентюр допустила 9 двойных ошибок и сделала 4 брейка. Кроме того, обе спортсменки не выполнили ни одного эйса.

Во втором раунде Шмидлова встретится с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Лаура Зигемунд (Германия).

Напомним, в число участниц турнира в Боготе попала одна россиянка — Ирина Хромачёва. В первом круге ей предстоит сразиться со словенкой Тамарой Зиданшек.