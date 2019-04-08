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Шмидлова начала защиту титула в Боготе с уверенной победы над Бонавентюр

Шмидлова начала защиту титула в Боготе с уверенной победы над Бонавентюр
Теннис / WTA

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова преодолела первый круг соревнований в Боготе (Колумбия). В стартовом матче она в двух сетах нанесла поражение бельгийке Исалин Бонавентюр со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

24-летняя уроженка Кошице, посеянная под четвёртым номером, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. Бонавентюр допустила 9 двойных ошибок и сделала 4 брейка. Кроме того, обе спортсменки не выполнили ни одного эйса.

Во втором раунде Шмидлова встретится с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Лаура Зигемунд (Германия).

Напомним, в число участниц турнира в Боготе попала одна россиянка — Ирина Хромачёва. В первом круге ей предстоит сразиться со словенкой Тамарой Зиданшек.

08 апреля 2019 года, понедельник. 19:00 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Анна Шмидлова
66
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
2 : 0
Исалин Бонавентюр
122
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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