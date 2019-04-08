Родина и Бенчич узнали соперниц в первом круге турнира в Лугано

Стало известно распределение победительниц квалификации и «лаки-лузеров» по основной сетке турнира в Лугано (Швейцария). В частности, лидер посева швейцарка Белинда Бенчич встретится с немкой Антонией Лоттнер (Q).



Лугано. Распределение победительниц квалификации и «лаки-лузеров»

Белинда Бенчич (Швейцария, 1) — Антония Лоттнер (Германия, Q).

Виктория Кужмова (Словакия, 3) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q).

Ига Свёнтек (Польша) — Катарина Завацкая (Украина, Q).

Евгения Родина (Россия) — Клара Таусон (Дания, Q).

Река-Луца Яни (Венгрия, Q) — Вера Лапко (Беларусь, 8).

Ребекка Петерсон (Швеция, 7) — Магдалена Фрех (Польша, Q).

Матчи основной сетки начались сегодня, 8 апреля. Турнир продлится до 14 апреля.