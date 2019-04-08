Вердаско и Кольшрайбер узнали имена соперников в стартовых матчах в Марракеше

Стало известно распределение победителей квалификации и «лаки-лузеров» по основной сетке турнира в Марракеше (Марокко).



Марракеш. Распределение победителей квалификации и «лаки-лузеров»

Факундо Багнис (Аргентина, Q) — Хауме Мунар (Испания).

Лоренцо Сонего (Италия, Q) — Ласло Джере (Сербия, 5).

Фернандо Вердаско (Испания, 6) — Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q).

Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, Q).

Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — Карлос Берлок (Аргентина, LL).

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.