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Вердаско и Кольшрайбер узнали имена соперников в стартовых матчах в Марракеше

Вердаско и Кольшрайбер узнали имена соперников в стартовых матчах в Марракеше
Теннис / ATP

Стало известно распределение победителей квалификации и «лаки-лузеров» по основной сетке турнира в Марракеше (Марокко).

Марракеш. Распределение победителей квалификации и «лаки-лузеров»
Факундо Багнис (Аргентина, Q) — Хауме Мунар (Испания).
Лоренцо Сонего (Италия, Q) — Ласло Джере (Сербия, 5).
Фернандо Вердаско (Испания, 6) — Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q).
Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, Q).
Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — Карлос Берлок (Аргентина, LL).

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

Цонга во втором круге турнира в Марракеше встретится с Эдмундом
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