Голубич нанесла поражение Рус на старте турнира в Лугано

Представительница Швейцарии Виктория Голубич в первом круге турнира в Лугано (Швейцария) переиграла Аранчу Рус из Нидерландов со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут.

81-я ракетка мира не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. В активе Рус 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Голубич поборется либо с соотечественницей Стефани Фёгель, либо с француженкой Полин Пармантье (5).

В 2018 году соревнования в Лугано выиграла представительница Бельгии Элисе Мертенс, обыгравшая в финале белоруску Арину Соболенко. В этом сезоне обе спортсменки не заявлены на турнир.