Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Голубич нанесла поражение Рус на старте турнира в Лугано

Голубич нанесла поражение Рус на старте турнира в Лугано
Теннис / WTA

Представительница Швейцарии Виктория Голубич в первом круге турнира в Лугано (Швейцария) переиграла Аранчу Рус из Нидерландов со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут.

81-я ракетка мира не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. В активе Рус 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Голубич поборется либо с соотечественницей Стефани Фёгель, либо с француженкой Полин Пармантье (5).

В 2018 году соревнования в Лугано выиграла представительница Бельгии Элисе Мертенс, обыгравшая в финале белоруску Арину Соболенко. В этом сезоне обе спортсменки не заявлены на турнир.

08 апреля 2019 года, понедельник. 15:30 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
Виктория Голубич
81
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
2 : 1
Аранча Рус
128
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
1 2 3
           
3 7 7 6
6 6 5 2
           
Родина и Бенчич узнали соперниц в первом круге турнира в Лугано
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент