Голубич нанесла поражение Рус на старте турнира в Лугано

Представительница Швейцарии Виктория Голубич в первом круге турнира в Лугано (Швейцария) переиграла Аранчу Рус из Нидерландов со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут.
81-я ракетка мира не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. В активе Рус 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Ранее теннисистки не встречались.
За выход в четвертьфинал Голубич поборется либо с соотечественницей Стефани Фёгель, либо с француженкой Полин Пармантье (5).
В 2018 году соревнования в Лугано выиграла представительница Бельгии Элисе Мертенс, обыгравшая в финале белоруску Арину Соболенко. В этом сезоне обе спортсменки не заявлены на турнир.
08 апреля 2019 года, понедельник. 15:30 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
81
Виктория Голубич
В. Голубич
2 : 1
128
Аранча Рус
А. Рус
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|6
|
|6
|6 5
|2
Родина и Бенчич узнали соперниц в первом круге турнира в Лугано