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Хаддад-Майя получила в соперницы действующую чемпионку турнира в Боготе Шмидлову

Хаддад-Майя получила в соперницы действующую чемпионку турнира в Боготе Шмидлову
Теннис / WTA

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя в стартовом матче на турнире в Боготе (Колумбия) в двух сетах взяла верх над немкой Лаурой Зигемунд — 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

22-летняя уроженка Сан-Паулу не выполнила ни одного эйса, 1 раз ошиблась на подаче и сделала 4 брейка. В активе её визави 1 подача навылет, 8 двойных ошибок и 1 реализованных брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал Хаддад-Майя поборется с Анной Шмидловой из Словакии, которая выиграла турнир в Боготе в прошлом сезоне.

Женщины. Богота. Первый круг

Елица Костова (Болгария) — Варвара Лепченко (США) — 3:6, 1:6

Ясмине Паолини (Италия) — Франческа ди Лоренцо (США) — 6:2, 3:6, 6:4

Конни Перрин (Швейцария) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 4:6, 4:6

08 апреля 2019 года, понедельник. 22:00 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Елица Костова
227
Болгария
Елица Костова
Е. Костова
0 : 2
Варвара Лепченко
151
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
08 апреля 2019 года, понедельник. 21:45 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Беатрис Хаддад-Майя
165
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
2 : 0
Лаура Зигемунд
99
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
08 апреля 2019 года, понедельник. 19:40 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Ясмине Паолини
187
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
2 : 1
Франческа ди Лоренцо
172
США
Франческа ди Лоренцо
Ф. ди Лоренцо
1 2 3
           
6 3 6
2 6 4
           
08 апреля 2019 года, понедельник. 20:05 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Конни Перрин
144
Швейцария
Конни Перрин
К. Перрин
0 : 2
Мария-Камила Осорио-Серрано
438
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
Шмидлова начала защиту титула в Боготе с уверенной победы над Бонавентюр
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