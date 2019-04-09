Хаддад-Майя получила в соперницы действующую чемпионку турнира в Боготе Шмидлову

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя в стартовом матче на турнире в Боготе (Колумбия) в двух сетах взяла верх над немкой Лаурой Зигемунд — 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

22-летняя уроженка Сан-Паулу не выполнила ни одного эйса, 1 раз ошиблась на подаче и сделала 4 брейка. В активе её визави 1 подача навылет, 8 двойных ошибок и 1 реализованных брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал Хаддад-Майя поборется с Анной Шмидловой из Словакии, которая выиграла турнир в Боготе в прошлом сезоне.

Женщины. Богота. Первый круг

Елица Костова (Болгария) — Варвара Лепченко (США) — 3:6, 1:6

Ясмине Паолини (Италия) — Франческа ди Лоренцо (США) — 6:2, 3:6, 6:4

Конни Перрин (Швейцария) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 4:6, 4:6