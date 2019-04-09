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Р. Харрисон оказался сильнее Карловича в первом круге турнира в Хьюстоне

Р. Харрисон оказался сильнее Карловича в первом круге турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

На старте турнира в Хьюстоне (США) хозяин кортов Райан Харрисон сыграл с 40-летним хорватом Иво Карловичем и в двух сетах одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 58 минут.

26-летний уроженец Луизианы выполнил 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Карлович совершил 11 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. В личных встречах американец повёл 2-1.

Следующим соперником Харрисона станет победитель матча Маккензи Макдональд (США, 6) — Генри Лааксонен (Швейцария, Q).

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон, который вновь попытается защитить титул. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику Теннису Сандгрену.

08 апреля 2019 года, понедельник. 22:10 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
Райан Харрисон
107
США
Райан Харрисон
Р. Харрисон
2 : 0
Иво Карлович
77
Хорватия
Иво Карлович
И. Карлович
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
Состоялась жеребьёвка турнира в Хьюстоне
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