Р. Харрисон оказался сильнее Карловича в первом круге турнира в Хьюстоне

На старте турнира в Хьюстоне (США) хозяин кортов Райан Харрисон сыграл с 40-летним хорватом Иво Карловичем и в двух сетах одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 58 минут.

26-летний уроженец Луизианы выполнил 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Карлович совершил 11 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. В личных встречах американец повёл 2-1.

Следующим соперником Харрисона станет победитель матча Маккензи Макдональд (США, 6) — Генри Лааксонен (Швейцария, Q).

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон, который вновь попытается защитить титул. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику Теннису Сандгрену.