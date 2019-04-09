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Анисимова стартовала с победы на турнире в Боготе, обыграв Лисицки

Анисимова стартовала с победы на турнире в Боготе, обыграв Лисицки
Теннис / WTA

Американская теннисистка Аманда Анисимова, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под шестым номером, вышла во второй раунд соревнований, сломив в трёх сетах сопротивление немки Сабины Лисицки (WC) – 4:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. На счету Анисимовой 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 9. Лисицки совершила 10 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

За право выйти в четвертьфинал Анисимова сразится с соотечественницей Варварой Лепченко, обыгравшей представительницу Болгарии Елицу Костову – 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. На счету Лепченко 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 8. У Костовой 1 эйс и 1 брейк-пойнт из 6.

09 апреля 2019 года, вторник. 03:00 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Сабина Лисицки
298
Германия
Сабина Лисицки
С. Лисицки
1 : 2
Аманда Анисимова
76
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
6 3 2
4 6 6
           
08 апреля 2019 года, понедельник. 22:00 МСК
Богота. 1-й круг
Матч окончен
Елица Костова
227
Болгария
Елица Костова
Е. Костова
0 : 2
Варвара Лепченко
151
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
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