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Пятый номер посева Фритц проиграл Гранольерсу на старте турнира в Хьюстоне

Пятый номер посева Фритц проиграл Гранольерсу на старте турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Американский теннисист Тейлор Фритц, посеянный на турнире в Хьюстоне (США) под пятым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он проиграл представителю Испании Марселю Гранольерсу со счётом 2:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Тейлор дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Гранольерс поспорит с австралийцем Бернардом Томичем, который победил американца Дениса Кудлу со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

Хьюстон. Мужчины. Первый круг
Каспер Рууд (Норвегия) — Уго Дельен (Боливия) — 7:6 (9:7), 6:4.
Кристьян Гарин (Чили) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 4:6, 6:4, 6:2.

09 апреля 2019 года, вторник. 02:00 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
Марсель Гранольерс
112
Испания
Марсель Гранольерс
М. Гранольерс
2 : 1
Тейлор Фритц
58
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
1 2 3
           
6 4 6
2 6 2
           
09 апреля 2019 года, вторник. 03:30 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
Бернард Томич
79
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
2 : 0
Денис Кудла
85
США
Денис Кудла
Д. Кудла
1 2 3
           
7 10 7  
6 8 5  
           
08 апреля 2019 года, понедельник. 22:30 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
Каспер Рууд
95
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
2 : 0
Уго Дельен
76
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
1 2 3
           
7 9 6  
6 7 4  
           
09 апреля 2019 года, вторник. 00:30 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
Кристьян Гарин
73
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
2 : 1
Пабло Куэвас
83
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 2 3
           
4 6 6
6 4 2
           
Р. Харрисон оказался сильнее Карловича в первом круге турнира в Хьюстоне
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