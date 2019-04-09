Пятый номер посева Фритц проиграл Гранольерсу на старте турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Тейлор Фритц, посеянный на турнире в Хьюстоне (США) под пятым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он проиграл представителю Испании Марселю Гранольерсу со счётом 2:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Тейлор дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Гранольерс поспорит с австралийцем Бернардом Томичем, который победил американца Дениса Кудлу со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

Хьюстон. Мужчины. Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия) — Уго Дельен (Боливия) — 7:6 (9:7), 6:4.

Кристьян Гарин (Чили) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 4:6, 6:4, 6:2.