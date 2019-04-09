Пятый номер посева Фритц проиграл Гранольерсу на старте турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Тейлор Фритц, посеянный на турнире в Хьюстоне (США) под пятым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он проиграл представителю Испании Марселю Гранольерсу со счётом 2:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.
Тейлор дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Гранольерс поспорит с австралийцем Бернардом Томичем, который победил американца Дениса Кудлу со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
Хьюстон. Мужчины. Первый круг
Каспер Рууд (Норвегия) — Уго Дельен (Боливия) — 7:6 (9:7), 6:4.
Кристьян Гарин (Чили) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 4:6, 6:4, 6:2.
09 апреля 2019 года, вторник. 02:00 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
112
Марсель Гранольерс
М. Гранольерс
2 : 1
58
Тейлор Фритц
Т. Фритц
|1
|2
|3
|
|6
|4
|6
|
|2
|6
|2
09 апреля 2019 года, вторник. 03:30 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
79
Бернард Томич
Б. Томич
2 : 0
85
Денис Кудла
Д. Кудла
|1
|2
|3
|
|7 10
|7
|
|6 8
|5
08 апреля 2019 года, понедельник. 22:30 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
95
Каспер Рууд
К. Рууд
2 : 0
76
Уго Дельен
У. Дельен
|1
|2
|3
|
|7 9
|6
|
|6 7
|4
09 апреля 2019 года, вторник. 00:30 МСК
Хьюстон. 1-й круг
Матч окончен
73
Кристьян Гарин
К. Гарин
2 : 1
83
Пабло Куэвас
П. Куэвас
|1
|2
|3
|
|4
|6
|6
|
|6
|4
|2
Р. Харрисон оказался сильнее Карловича в первом круге турнира в Хьюстоне