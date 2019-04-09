Кис — о победе в Чарльстоне: «думала — все выигрывают. Почему не я?»

Американская теннисистка Мэдисон Кис поделилась впечатлениями от завоевания своего первого титула в 2019 году. В финале турнира в Чарльстоне (США) она обыграла датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Самое важное то, что после пары очень тяжёлых недель, когда я чувствовала, что нахожусь на спаде, я смогла подняться. Я играла с позитивным настроем, работала над негативными моментами и с каждым матчем обретала всё больше уверенности в себе.

Я в третий раз дошла до финала грунтового турнира, а в в прошлом году играла в полуфинале «Ролан Гаррос». Наверное, я стала специалистом по игре на грунте.

В начале прошлой недели я думала, что сейчас все играют отлично. Все демонстрируют прекрасный теннис в определённые периоды сезона и завоёвывают титулы. Почему же не я? В этом и состоит красота WTA-тура. В этом сезоне турниры выигрывают разные теннисистки и ни одну из этих побед не назвать шокирующей.

Я знала, что если буду уверена в себе и стану играть правильно, пусть даже и не идеально, то рано или поздно результат придёт", — цитирует Кис WTA Insider.