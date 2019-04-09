Беллис: врач извинился за то, что не сделал операцию раньше

Бывшая 35-я ракетка мира 20-летняя американка Катрин Беллис, не выходившая на корт 13 месяцев из-за проблем с локтем и запястьем, рассказала о сложностях в ходе восстановления.

«По ходу турнира в Мексике два года назад я играла с соперницей, выполнявшей очень мощные удары. После той игры у меня 4 дня болели руки. Я думала, что это нормально и я смогу справиться. Врачи диагностировали тендинит. После грунтового и травяного сезона мне прописали лекарства, которые помогли. Я принимала их 2-3 недели в межсезонье, а затем работала над укреплением мышц.

Я была на своей лучшей позиции в рейтинге и хотела продолжать в том же духе. В 2017 году я сыграла в Дохе и Дубае. На турнире в Дубае я почувствовала, словно мой локоть треснул. Затем в Индиан-Уэллсе я стала чувствовать дискомфорт и в локте, и в запястье. Я устала от неквалифицированных врачей и отправилась в клинику за качественным обследованием. Врач обнаружил три разрыва сухожилий и то, что одна из костей была слишком длинной, что и вызвало повреждения.

После первой операции удалось залечить повреждения, но вскоре боль в локте вновь начала убивать меня. Врачи обнаружили, что две шпоры в костях соприкасаются, когда я работаю над укреплением локтевого состава. А одна шпора была сломана. Именно это я почувствовала в Дубае. Мне сделала ещё одну операцию, и я вернулась на корт. Но это ещё не конец. Боль в запястье вернулась. Врач извинился за то, что не сделал операцию раньше, но её в любом случае нужно было делать как можно скорее.

Они в буквальном смысле разрезали кость надвое, укоротили её и вставили пластину. Прошло немало времени, прежде чем я смогла вернуться к тренировкам. Но затем что-то вновь пошло не так. Каждый раз во время игры моя рука разбухала. Мы выяснили, что пластина была слишком велика, это вызывало опухание. На прошлой неделе пластину достали. Вот на каком этапе я сейчас нахожусь.

Самое тяжёлое то, что я тренируюсь и уже так близка к нормальному состоянию, а затем вновь случается нечто неприятное. Я больше не могу этого делать, но теннис — это для меня всё. Если бы я не любила теннис, то ничего бы этого не делала", — приводятся слова Беллис на странице Behind the Racquet в «Инстаграме».