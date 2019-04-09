Фиш: американский теннис в надёжных руках

Экс седьмая ракетка мира из США Марди Фиш положительно оценил ситуацию в американском теннисе.



«В целом американский теннис в надёжных руках. Взгляните, у девушек всё прекрасно – сразу три или четыре представительницы США входят в двадцатку лучших теннисисток мира. Что касается мужчин, то мы имеем Джона Иснера, который уже некоторое время входит в топ-10, что уже хорошо.



За его спиной расположились несколько выдающихся юниоров и парням, которым уже 20-21 год. Фрэнсис Тиафо, Райлли Опелка и Тейлор Фритц уже в топ-50, а Фрэнсис даже в тридцатке лучших игроков мира.



Все они – это те, за кем стоит наблюдать в течение многих лет, и я надеюсь, что мы получим ещё несколько не менее классных юниоров», – цитирует бывшего теннисиста Tennis World USA.