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Фиш: американский теннис в надёжных руках

Фиш: американский теннис в надёжных руках
Теннис / ATP

Экс седьмая ракетка мира из США Марди Фиш положительно оценил ситуацию в американском теннисе.

«В целом американский теннис в надёжных руках. Взгляните, у девушек всё прекрасно – сразу три или четыре представительницы США входят в двадцатку лучших теннисисток мира. Что касается мужчин, то мы имеем Джона Иснера, который уже некоторое время входит в топ-10, что уже хорошо.

За его спиной расположились несколько выдающихся юниоров и парням, которым уже 20-21 год. Фрэнсис Тиафо, Райлли Опелка и Тейлор Фритц уже в топ-50, а Фрэнсис даже в тридцатке лучших игроков мира.

Все они – это те, за кем стоит наблюдать в течение многих лет, и я надеюсь, что мы получим ещё несколько не менее классных юниоров», – цитирует бывшего теннисиста Tennis World USA.

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