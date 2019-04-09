Т. Надаль: самым сложным соперником для Рафы был Джокович, а не Федерер

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля рассказал, что считает самым грозным противником своего племянника серба Новака Джоковича, а вовсе не швейцарца Роджера Федерера.



«Самым сложным соперником был Джокович, по крайней мере, мне так кажется. Я всегда чувствовал, если у Новака идёт игра, его очень трудно победить, сложнее, чем Федерера. Он всё делал превосходно, мог атаковать и защищаться на очень высоком уровне. В матчах с ним я хотел видеть максимум от Рафаэля.



Игра Роджера долгое время была комфортной для племянника, в 2017 году он проиграл все четыре матча Рафе. Но он изменил тактику, стал более агрессивным и сделал игру более быстрой, не позволяя Рафе навязывать свой теннис. Рафаэлю требовалось время, чтобы выиграть очки. Федерер демонстрировал высокий ритм, признавая, что он может допускать невынужденные ошибки. Но он совершал их куда меньше, чем остальные», – отметил Тони Надаль в интервью El Confidencial.



В личных встречах испанец опережает по победам Федерера 23-15, в то время как Джоковичу уступает 25-28.