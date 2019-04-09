Симон: турнир в Марракеше является для меня хорошим началом сезона на грунте

Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал свою победу на старте соревнований в Марракеше (Марокко), на которых он получил четвёртый номер посева. В двух партиях он оказался сильнее представителя Словакии Йозефа Ковалика со счётом 6:4, 6:1.



«Я доволен сегодняшним матчем. Первый сет был очень сложным и важным в контексте итоговой победы. Этот турнир всегда является для меня хорошим началом сезона на грунтовых кортах. Мне здесь нравится – хорошие условия и воспоминания о победе на соревнованиях в Касабланке», – цитирует Симона официальный сайт АТР.



Следующим соперником французского теннисиста станет аргентинец Гидо Андреосси, который ранее оказался сильнее Альберта Рамоса-Виньоласа из Испании.

Озеро надежды. Светлана Кузнецова вернулась после полугодовой паузы Зверев и Фоньини украсили сетку в Марракеше, а Кузнецова, долечив травму, стартовала на турнире WTA на фоне швейцарского озеро Лугано.