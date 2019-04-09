Димитров получил «уайлд-кард» на турнир в Барселоне

Болгарский теннисист Григор Димитров получил специальное приглашение от организаторов турнира в Барселоне (Испания), который пройдёт в период с 22 по 28 апреля. Об этом сообщает Tennis World USA.



Димитров четырежды выступал в Барселоне, и лучшим из розыгрышей для него стал прошлогодний. Григору удалось выйти в четвертьфинал, где он уступил Пабло Карреньо-Бусте.



Большую часть текущего сезона 27-летний теннисист пропустил из-за травмы руки. В девяти матчах ему удалось одержать шесть побед.



Действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:1. Надаль выигрывал турнир рекордные в теннисе 11 раз, а один из центральных кортов в прошлом году был назван его именем.