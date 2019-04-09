Сара Эррани – пятый лаки-лузер на турнире в Боготе

Итальянская теннисистка Сара Эррани стала пятой теннисисткой, которой удалось попасть в основную сетку турнира в Боготе (Колумбия) в качестве лаки-лузера. Она заменила девятую сеяную словенку Далилу Якупович, и в первом круге сыграет с Ириной Барой из Румынии.



Также от участия в грунтовых соревнованиях по различным причинами отказались Петра Мартич (Хорватия, 2), Зарина Дияс (Казахстан), Ивана Йорович (Сербия, 10) и Татьяна Мария (Германия, 3).



В основной сетке турнира их заменили: Кристи Эрим Анн (США), Елица Костова (Болгария), Хироко Кувата (Япония) и Франческа ди Лоренцо (США).



Соревнования, действующей чемпионкой которых является Анна Шмидлова из Словакии, завершатся 14 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.

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