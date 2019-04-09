Массу стал главным тренером Тима, Бресник будет работать в качестве менеджера

Гюнтер Бресник, многолетний тренер австрийца Доминика Тима, окончательно ушёл со своего поста, уступив его чилийцу Николя Массу. Отныне 58-летний специалист будет работать в качестве менеджера теннисиста.



Напомним, двукратный олимпийский чемпион Афин-2004 Массу пришёл в команду Тима в феврале. До сегодняшнего дня он выполнял роль второго тренера – в 2019 году Бресник существенно сократил количество турниров, на которые отправлялся с Домиником. Именно под руководством Массу Тим выиграл свой первый хардовый «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и поднялся на четвёртую строчку в рейтинге АТР.



«На протяжении последних двух лет я искал хорошую замену себе. Теперь я вижу, что вариант с Массу сработал. Не знаю, что будет через два месяца, но сейчас Доминик и Николя отлично ладят, у них всё получается», – цитирует Бресника Tennis Life.

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