Тим – об уходе Бресника с поста тренера: наше сотрудничество было похоже на брак

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал тот факт, что его многолетний тренер Гюнтер Бресник перешёл на должность менеджера его команды. Главным тренером Тима стал двукратный олимпийский чемпион из Чили Николя Массу.



«После 15-го или 16-го сотрудничества вполне очевидно, что вместе мы провели больше времени, чем со своими семьями. Это было похоже на брак – случались и хорошие времена, и плохие. Думаю, расширение команды после привлечения к работе Массу – это правильный шаг», – цитирует Тима Tennis.Life.



Напомним, Массу пришёл в команду Тима в феврале. Уже в марте 25-летний австриец выиграл свой крупнейший трофей в карьере – в финале соревнований в Индиан-Уэллсе (США) он обыграл Роджера Федерера.