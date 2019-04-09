Федерер: в молодости я ругался, швырял ракетки, но потом мне всё это надоело

Роджер Федерер рассказал, что с улыбкой вспоминает времена, когда он был подростком и позволял себе на корте эксцентричное поведение.



«Я был совершенно другим – кричал, швырял ракетки, ругался, вёл себя на корте словно дурак. В какой-то момент карьеры я просто стукнул по столу и сказал себе: «Достаточно». Не хочу больше бросать ракетки и смущаться перед тысячами зрителей на стадионе. Поэтому я попытался измениться. Но я счастлив, что позволил эти выходки тогда, ведь сегодня у меня нет соблазна вести себя таким образом. Сейчас я просто расслаблен, полностью расслаблен.



Я пережил многое, думаю, что, наверное, пережил всё. Иногда я разочаровывался в каких-то решениях судей или трактовках, ведь это могло стоить мне матча. Но в целом очень важно всегда двигаться вперёд. Я думаю, что поражения тоже делают вас сильнее и важно учиться на ошибках, тогда ты становишься лучше, работаешь усерднее. В твоей голове словно вспыхивает озарение, и ты точно знаешь, где нужно прибавить», – приводит слова швейцарца Tennis World USA.

Федерер раскрыл рецепт долголетия теннисной карьеры