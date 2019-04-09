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Третья сеяная Кужмова вышла во второй круг турнира в Лугано

Третья сеяная Кужмова вышла во второй круг турнира в Лугано
Теннис / WTA

Словацкая теннисистка Виктория Кужмова, посеянная на турнире в Лугано (Швейцария) под третьим номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Италии Джулию Гатто-Монтиконе, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Виктория 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кужмова поспорит с Игой Свёнтек из Польши, разгромившей украинку Катарину Завацкую (Q) со счётом 6:3, 6:0.

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

09 апреля 2019 года, вторник. 12:30 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
46
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
2 : 0
Джулия Гатто-Монтиконе
173
Италия
Джулия Гатто-Монтиконе
Д. Гатто-Монтиконе
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
09 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
Ига Свёнтек
115
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2 : 0
Катарина Завацкая
177
Украина
Катарина Завацкая
К. Завацкая
1 2 3
           
6 6  
3 0  
           
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