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Пэр и Эрбер добыли волевые победы на старте турнира в Марракеше

Пэр и Эрбер добыли волевые победы на старте турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Французский теннисист Бенуа Пэр с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Марракеше (Марокко). В трёх партиях он обыграл представителя Словении Аляжа Бедене – 3:6, 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. На счету Пэра 4 эйса, 8 двойных ошибок и 8 брейк-пойнтов из 15. Бедене отметился 5 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 7 брейками.

Следующим соперником Пэра станет представитель Франции Пьер-Юг Эрбер, который в параллельном матче оказался сильнее итальянца Томаса Фаббьяно (8) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

09 апреля 2019 года, вторник. 14:10 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Аляж Бедене
68
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
1 : 2
Бенуа Пэр
69
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3
           
6 4 5
3 6 7
           
09 апреля 2019 года, вторник. 14:10 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Томас Фаббьяно
94
Италия
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
1 : 2
Пьер-Юг Эрбер
50
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
1 2 3
           
7 7 4 1
6 3 6 6
           
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