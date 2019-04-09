Пэр и Эрбер добыли волевые победы на старте турнира в Марракеше

Французский теннисист Бенуа Пэр с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Марракеше (Марокко). В трёх партиях он обыграл представителя Словении Аляжа Бедене – 3:6, 6:4, 7:5.



Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. На счету Пэра 4 эйса, 8 двойных ошибок и 8 брейк-пойнтов из 15. Бедене отметился 5 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 7 брейками.



Следующим соперником Пэра станет представитель Франции Пьер-Юг Эрбер, который в параллельном матче оказался сильнее итальянца Томаса Фаббьяно (8) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.



Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.