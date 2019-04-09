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Вердаско уступил 139-й ракетке мира на старте турнира в Марракеше

Вердаско уступил 139-й ракетке мира на старте турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско (6) не сумел пробиться во второй круг соревнований категории АТР в Марракеше (Марокко). В первом же матче на соревнованиях он уступил соотечественнику, располагающемуся на 139-й позиции в мировом рейтинге Адриано Менендесу-Масейрасу со счётом 7:5, 2:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. На счету Вердаско 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 5. Менендес-Масейрас отметился 7 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 5 брейками.

Следующим соперником Адриано станет представитель Японии Таро Дэниэл, ранее оказавшийся сильнее немца Миши Зверева – 6:3, 6:0.

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

09 апреля 2019 года, вторник. 14:10 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Фернандо Вердаско
38
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 : 2
Адриан Менендес-Масейрас
139
Испания
Адриан Менендес-Масейрас
А. Менендес-Масейрас
1 2 3
           
7 2 2
5 6 6
           
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