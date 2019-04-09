Вердаско уступил 139-й ракетке мира на старте турнира в Марракеше

Испанский теннисист Фернандо Вердаско (6) не сумел пробиться во второй круг соревнований категории АТР в Марракеше (Марокко). В первом же матче на соревнованиях он уступил соотечественнику, располагающемуся на 139-й позиции в мировом рейтинге Адриано Менендесу-Масейрасу со счётом 7:5, 2:6, 2:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. На счету Вердаско 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 5. Менендес-Масейрас отметился 7 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 5 брейками.



Следующим соперником Адриано станет представитель Японии Таро Дэниэл, ранее оказавшийся сильнее немца Миши Зверева – 6:3, 6:0.



Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

Озеро надежды. Светлана Кузнецова вернулась после полугодовой паузы Зверев и Фоньини украсили сетку в Марракеше, а Кузнецова, долечив травму, стартовала на турнире WTA на фоне швейцарского озеро Лугано.