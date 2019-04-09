Бачински во втором круге соревнований в Лугано встретится с Кузнецовой

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински на старте турнира в Лугано (Швейцария) разгромила Тамару Корпач из Германии со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
За выход в четвертьфинал Бачински поборется с россиянкой Светланой Кузнецовой. Ранее 33-летняя уроженка Санкт-Петербурга нанесли поражение соотечественнице Екатерине Александровой.
Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.
09 апреля 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
112
Тимя Бачински
Т. Бачински
2 : 0
131
Тамара Корпач
Т. Корпач
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