Бачински во втором круге соревнований в Лугано встретится с Кузнецовой

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински на старте турнира в Лугано (Швейцария) разгромила Тамару Корпач из Германии со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

За выход в четвертьфинал Бачински поборется с россиянкой Светланой Кузнецовой. Ранее 33-летняя уроженка Санкт-Петербурга нанесли поражение соотечественнице Екатерине Александровой.

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.