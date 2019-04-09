Родина в Лугано с трудом одолела 16-летнюю дебютантку основной сетки турнира WTA

Россиянка Евгения Родина в первом круге турнира в Лугано (Швейцария) одержала волевую победу над чемпионкой юниорского Australian Open, датчанкой Кларой Таусон, со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.
В активе 69-й ракетки мира ни одного эйса, 5 ошибок на подаче и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15. Таусон 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Родина поспорит с представительницей Беларуси Верой Лапко, которая на старте турнира нанесла поражение венгерке Реке-Луце Яни.
Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.
09 апреля 2019 года, вторник. 15:35 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
69
Евгения Родина
Е. Родина
2 : 1
413
Клара Таусон
К. Таусон
|1
|2
|3
|
|6 2
|6
|7
|
|7 7
|2
|5
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