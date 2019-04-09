Родина в Лугано с трудом одолела 16-летнюю дебютантку основной сетки турнира WTA

Россиянка Евгения Родина в первом круге турнира в Лугано (Швейцария) одержала волевую победу над чемпионкой юниорского Australian Open, датчанкой Кларой Таусон, со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.

В активе 69-й ракетки мира ни одного эйса, 5 ошибок на подаче и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15. Таусон 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Родина поспорит с представительницей Беларуси Верой Лапко, которая на старте турнира нанесла поражение венгерке Реке-Луце Яни.

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.